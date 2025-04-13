أورنچ تطلق مسابقة Orange Social Venture لدعم ريادة الأعمال بجوائز تصل إلى 70 ألف يورو

أعلنت شركة أورنچ مصر عن فتح باب التقديم للدورة الخامسة عشرة من مسابقة Orange Social Venture Prize (OSVP) لعام 2025، وهي مسابقة مخصصة لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الرائدة التي تعتمد على الابتكار التكنولوجي لتقديم حلول فعالة للتحديات المجتمعية والبيئية.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة 70 ألف يورو، تأكيدًا لالتزام أورنچ المستمر بتشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الإبداع من أجل التنمية.

مرحلتان للتأهل وجوائز مالية قيّمة

تبدأ المسابقة بالمرحلة المحلية في مصر، حيث يمكن للراغبين التقديم عبر منصة المسابقة الرسمية حتى 18 مايو 2025. وتقوم لجنة تحكيم تضم خبراء في ريادة الأعمال وممثلين عن أورنچ باختيار 3 مشروعات فائزة محليًا للتأهل إلى المرحلة الدولية.

في المرحلة النهائية، تُمنح الجوائز على النحو التالي: 25 ألف يورو للمركز الأول، 15 ألف يورو للمركز الثاني، و10 آلاف يورو للمركز الثالث.

جائزة دولية للمرأة بقيمة 20 ألف يورو

للعام الخامس على التوالي، تخصص المسابقة جائزة دولية بقيمة 20 ألف يورو للسيدات الموهوبات، حيث يتم اختيار ثلاث شركات تقودها أو تشارك في تأسيسها سيدات للتنافس على هذه الجائزة. ويأتي ذلك في إطار دعم أورنچ لتعزيز مشاركة المرأة في المشهد الريادي وتحقيق التنمية المستدامة.

أورنچ: الابتكار أداة للتغيير الإيجابي

أكدت مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي بشركة أورنچ مصر، أن تنظيم المسابقة للعام الخامس عشر على التوالي يعكس إيمان الشركة بدور التكنولوجيا في معالجة التحديات المجتمعية، وتعزيز قدرات الشباب والمبتكرين في خلق حلول مستدامة.

وأشارت إلى أن أورنچ تواصل التزامها بتوفير التمويل والدعم الفني للمشروعات الناشئة، باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية وتحسين جودة الحياة.