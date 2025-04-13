المطران إياد الطوال يحتفل بقداس أحد الشعانين في بلدة الوهادنة

احتفل المطران إياد الطوال، النائب البطريركي للاتين في الأردن، بقداس أحد الشعانين في كنيسة مار الياس، الواقعة في بلدة الوهادنة شمال المملكة.

استقبال حافل من أبناء الرعية

وقد كان في استقبال المطران أبناء الرعية وراعي الكنيسة الأب سلام حداد، الذي عبّر عن فرحته الكبيرة بهذه الزيارة، خاصة وأنها الأولى لسيادة المطران بعد سيامته الأسقفية.

أولى الزيارات بعد السيامة الأسقفية

وتُعدّ هذه الزيارة الرعوية الأولى للمطران الطوال منذ رسامته أسقفًا في كنيسة عماد السيد المسيح في موقع المغطس في كانون الثاني الماضي، حيث أكد الأب حداد أن هذه الزيارة تحمل بُعدًا روحيًا وإنسانيًا عميقًا لأبناء البلدة والرعية.