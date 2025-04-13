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الأحد 13 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق كوم أمبو الصحراوي الغربي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهد طريق كوم أمبو الصحراوي الغربي، بالقرب من كوبري فارس اتجاه أسوان ، اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ربع نقل أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص تم إيداعهم مشرحة أسوان العمومية.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق كوم أمبو الصحراوي الغربي بعد كوبري فارس ، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث .

نقل الجثامين إلي مشرحة أسوان العمومية

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص هم نصر علي يوسف مرسي 53 عام و محمد المهدي أحمد 48 عام وشخص ثالث مجهول الهوية 50 عام، وتم نقل الجثامين إلي مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث ، وتباشر الأجهزة الأمنية تحرياتها للوقوف على أسباب الحادث.

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