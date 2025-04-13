ضبط قائد دراجة نارية لقيامه بأداء حركات إستعراضية بالدقهلية

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم الأحد، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بالسير برعونة وأداء حركات إستعراضية بالدقهلية وضبط مرتكب الواقعة.

تعريض المواطنين للخطر

جاء ذلك فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، متضمناً قيام قائد دراجة نارية بالسير برعونة وأداء حركات إستعراضية معرضاً حياته والمواطنين للخطر بنطاق محافظة الدقهلية.



بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها (إستورجى– مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل اللهو والمزاح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية وقائدها.