رئيس النواب يحدد قواعد جلسة مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة

حدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدد من القواعد الواجب اتباعها خلال جلسة مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024.

قواعد جلسة مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة

وقال “جبالي”، إن أول تلك القواعد،هى تقديم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرض موجز للتقرير العام بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024.

وأضاف، ثم يتحدث ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات لابداء ملاحظات الجهاز على الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الاقتصادية، ثم تعقيب وزير المالية، ثم البدء فى المناقشة.

وتابع: "يحدد وقت لكل متحدث 3 دقائق لكل من ممثل الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية، ودقيقين لكل عضو".