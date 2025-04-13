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الأحد 13 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار جديد ضد لص السيارات بالشرابية

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس عاطل المتهم بسرقة السيارات بمنطقة الشرابية 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

ضبط لص السيارات في الشرابية

كانت قد وردت معلومات إلي ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام عاطل بسرقة عدد من السيارات باستخدام أسلوب توصيل الأسلاك بدائرة القسم.

سلاح ناري وذخائر وكمية من الهيروين

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وبحوزته فرد خرطوش وعدد من الطلقات وكمية من مخدر الهيروين. اعترف بارتكاب ثلاث وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبط السيارات المسروقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الشرابية لص السيارات توصيل الأسلاك سلاح ناري