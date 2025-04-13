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الأحد 13 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين تدين إجراءات الاحتلال بحرمان آلاف المسيحيين من إحياء أحد الشعانين بالقدس

أحد الشعانين
أحد الشعانين
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التضييقات والإجراءات التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال أمام حرية الفلسطينيين وحركتهم للوصول للقدس، بما في ذلك حرمان آلاف المسيحيين من الضفة المحتلة من دخول القدس للمشاركة في أحد الشعانين، عبر جملة كبيرة من العوائق والحواجز المنتشرة في محيط القدس وبلدتها القديمة، إضافة لفرض الاحتلال شروطا معقدة وغير انسانية على المواطنين للحصول على تصاريح.


وطالبت الخارجية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الأحد/ - بضغط دولي جاد على الاحتلال لإجباره على الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني المحتل وحقوقه كافة، كما وردت في القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها حقه في حرية العبادة والوصول للأماكن المقدسة.

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