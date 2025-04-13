كواليس التحقيقات مع المخرج عمر زهران في اتهامه بخيانة الأمانة

حفظت جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات في بلاغ مقدم من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي وزوجها المخرج خالد يوسف، يتهمان فيه المخرج عمر زهران بخيانة الأمانة، بشأن ايصال أمانة قد أودعه المخرج خالد يوسف عند المخرج عمر زهران لصالح زوجته شيليمار شربتلي.

براءة عمر زهران

كشفت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق، مع المخرج عمر زهران، أنه لا يوجد دليل على إدانته في البلاغ المقدم ضده بخيانة الأمانة، وذلك بعدما استمعت النيابة الي أقوال شهود العيان في الواقعة.

إيصال ب١٢ مليون جنيه

وقال المخرج خالد يوسف في بلاغه ضد المخرج عمر زهران، أنه كتب إيصال أمانة بقيمة ١٢ مليون جنيه، لصالح زوجته شيليمار شربتلي، بتاريخ ١ اكتوبر ٢٠١٩, أودعه لدي المخرج عمر زهران، بغرض إعطاءه لزوجته بعد وفاته، إلا زهران ادعي ضياع الايصال وبعد ذلك فوجٱ به وهو يخرجه أثناء محاكمة في قضية سرقة المجوهرات.

أزمة ثقة

فيما انكر المخرج عمر زهران في أقواله أثناء مثوله أمام جهات التحقيق الاتهامات الموجهة إليه بخيانة الأمانة، حيث أوضح أن إيصال الامانه المبلغ عنه قد كتبه المخرج خالد يوسف لصالح زوجته شيليمار شربتلي بعد خلافات مادية بينه وبين زوجته، وقاما هما الاثنان بايداعه لديه نظرا لثقتهم به.

عمر زهران يثبت امانته

وأوضح المخرج عمر زهران أثناء مثوله أمام النيابة بعدما استصدرت أمر بإخراجه من محبسه في قضية سرقة مجوهرات شليمار شربتلي، للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده، أنه أظهر إيصال الامانه محل البلاغ امام المحكمة أثناء محاكمته في قضية السرقة لكي يثبت أمام هيئة المحكمة أمانته، وقرينه على أنه لم يسرق المجوهرات.

بلاغ بخيانة زهران

في وقت سابق كان المخرج خالد يوسف قد تقدم ببلاغ ضد المخرج عمر زهران يتهمه فيه بخيانة الأمانة بشأن ايصال أمانة بقيمة ١٢ مليون جنيه قد أودعه لدي المخرج عمر زهران لصالح زوجته شيليمار شربتلي، وادعى فقده ثم أظهره فيما بعد أثناء محاكمته في قضية سرقة المجوهرات.

وكان المخرج عمر زهران قد ادين في قضية سرقة مجوهرات شليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، بالحبس لمدة سنة.