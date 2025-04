جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تحصد جائزة أفضل الأبحاث في المؤتمر التكنولوجي الثاني

شهدت فعاليات المؤتمر التكنولوجي الدولي الثاني، الذي جمع نخبة من العلماء والباحثين والمهندسين من مختلف دول العالم، عرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الصناعة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والهندسة التطبيقية.

وجاءت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية هذا العام لتؤكد مكانتها العلمية المرموقة، من خلال مشاركة فاعلة ومتميزة، على رأسها الدكتور أحمد سويدان، منسق برنامج الميكاترونكس بالجامعة، حيث مثّل الجامعة ببحث علمي متميز حظي بإشادة واسعة من الحضور واللجنة العلمية على حد سواء.

عدد الابحاث

وقد شهد المؤتمر تقديم المئات من الأبحاث العلمية من مختلف المؤسسات والجامعات الدولية، وبلغ عدد الأبحاث المقدمة نحو 150 بحثًا، لكن البحث المقدم من جامعة حلوان التكنولوجية الدولية نجح في التميز بينها، حيث تم اختياره ضمن أفضل ثلاثة أبحاث علمية مقدمة في المؤتمر، في إنجاز يُعد فخرًا للجامعة وللمنظومة التعليمية المصرية، ويبرهن على الريادة الأكاديمية والبحثية للجامعة في محافل الابتكار الدولي.

مكونات البحث

تناول البحث المقدم، الذي حمل عنوان (التحلية الشمسية الهجينة باستخدام مقطر شمسى أنبوبى مدرج مع طبقة تبريد مركزات مكافئة) "Hybrid solar desalination using tubular solar still integrated with film cooling and different water depth"، تطوير تقنية مستدامة لتحلية مياه البحر تعتمد على الطاقة الشمسية، وذلك من خلال دمج تقنيات متقدمة تعمل على رفع كفاءة التحلية وخفض تكلفتها، بهدف توفير المياه الآمنة للمجتمعات الريفية والنائية.

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية: إن هذا التتويج يمثل انعكاسًا حقيقيًا للجهود التي تُبذل على كافة المستويات للنهوض بالتعليم التكنولوجي في مصر، وجعل الجامعة مركزًا إقليميًا للتميز.



وذكر الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب ان هذا الفوز يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة لتوفير بيئة تعليمية تدعم الإبداع والابتكار، وتحفز الطلاب على المشاركة الفعّالة في الأنشطة العلمية والبحثية.



وأضاف أن هذه الإنجازات تساهم بشكل كبير في تحسين جودة التعليم التكنولوجي في مصر، وتعزز من قدرة الطلاب على التفاعل مع التحديات الحديثة التي تواجه الصناعة.