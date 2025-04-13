يحرص الكثير من المواطنين على التعارف على أهم الترددات الخاصة بالنايل سات وطرق تنزيلها والتي قد تختلف قليلا حسب نوع الجهاز المستخدم ، لذا وفرنا اليكم طرق تنزيل قنوات النايل سات وأهم الترددات لتثبيت جميع قنوات النايل سات بتردد واحد بسهولة.

طرق تنزيل قنوات النايل سات وأهم الترددات

يعد قمر النايل سات من أكثر الاقمار الصناعية شهرة فى الوطن العربى حيث يضم مئات القنوات المتنوعة والمتخصصةالتى يهتم بها الجميع في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي نشهده في العصر الحالي ،حيث أصبح من الممكن ضبط قنوات النايل سات بكل سهولةوبالشكل الصحيح باستخدام تردد واحد فقط يعرف بـ"التردد الشبكي" وهذه التقنية الحديثة تتيح للمستخدمين تنزيل جميع قنوات النايل سات دفعة واحدة، مما يوفر الوقت والجهد بدلاً من إدخال ترددات القنوات بشكل منفصل.

طريقة تثبيت جميع قنوات النايل سات باستخدام التردد الشبكي خطوة بخطوة

ووفقًا لما ذكره محمد عادل، مهندس تكنولوجي وخبير في صيانة الأجهزة الإلكترونية، يمكن تثبيت قنوات النايل سات من خلال التردد الشبكي باتباع الخطوات التالية:

قم بتشغيل جهاز الاستقبال الخاص بك.

اذهب إلى قائمة الإعدادات عبر جهاز التحكم عن بُعد.

اختر خيار "التثبيت اليدوي" من الخيارات المتاحة.

حدد "القمر الصناعي نايل سات".

أدخل التردد الشبكي: 11180 أفقي (H) بمعدل ترميز 27499.

اضغط على زر "موافق" لبدء البحث عن القنوات.

انتظر لبضع دقائق حتى يقوم جهاز الاستقبال بتنزيل جميع القنوات تلقائيًا.

ترددات بديلة للتردد الشبكي

إذا لم يعمل التردد الشبكي السابق، يمكنك استخدام الترددات التالية كبديل:

11747

11765

11180

خطوات البحث عن القنوات الجديدة

إذا كنت ترغب في إضافة قنوات جديدة، اتبع الخطوات التالية:

قم بتشغيل جهاز الاستقبال.

اذهب إلى قائمة الإعدادات عبر الريموت.

اختر "التثبيت اليدوي".

حدد "قمر نايل سات".

أدخل التردد الجديد الذي ترغب في إضافته، وحدد الاستقطاب أفقي (H).

اضغط على زر "موافق" لبدء عملية البحث.

انتظر قليلاً حتى ينتهي الجهاز من البحث عن القنوات وتنزيلها. بعد اكتمال العملية، يمكنك ترتيب القنوات الجديدة وإضافتها إلى قائمة القنوات المفضلة لديك.