التضامن تعلن تدشين النسخة الثانية لمبادرة "أحلام الأجيال" من السويس

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، دشنت وزارة التضامن الاجتماعي النسخة الثانية لمبادرة "أحلام الأجيال" والتي استضافت محافظة السويس تنفيذ المرحلة الأولي لها بدار الأمل لرعاية المسنين بمشاركة 40 مسنا و40 طفلا وفريق من متطوعي صندوق مكافحة الإدمان.



مبادرة أحلام الأجيال تعمل على تحقيق الدمج بين أنشطة وبرامج كبار السن

وأوضح الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن مبادرة " أحلام الأجيال" تعمل على تحقيق الدمج بين أنشطة وبرامج كبار السن والأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحسين خدمات الرعاية المتكاملة المقدمة وخلق بيئة تعاونية وأسرية إيجابية لكلا الطرفين.

وتستهدف فى نسختها الثانية عدة مراحل يتم تنفيذها بمحافظات السويس ، الدقهلية بورسعيد ، كفر الشيخ، وبإجمالي مشاركة 150 مسنا 200 طفل لتعزيز الروابط الإنسانية بين الأجيال المختلفة.

تنفيذ رؤية متكاملة للخدمات المقدمة لكبار السن

وأشار محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين أن المرحلة الأولي للنسخة الثانية شهدت تنفيذ ندوات توعية، وفقرات فنية ومعرض لمشغولات المسنين، موضحا أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل علي تنفيذ رؤية متكاملة للخدمات المقدمة لكبار السن تستهدف تحقيق الحماية والرعاية لهم وتعزيز الرعاية المجتمعية.



وشهد الاحتفالية عميد محمد وهيدى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالسويس والأستاذ ياسر عبد الهادى وكيل المديرية وفريق عمل قطاع المسنين بالوزارة ومديرية التضامن الاجتماعى أعضاء مجلس إدارة جمعية أبدا المسند لها دار المسنين.