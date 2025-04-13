وزير الشباب يناقش أحد الرسائل العلمية بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان

احتضن مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث عبد الله نبيل عبد البصير، والتي جاءت بعنوان "القيادة كمدخل لجودة الحياة الوظيفية بإدارة العلاقات العامة بالأندية الرياضية".

وجاءت هذه الفعالية العلمية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة المجمع، وبحضور الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقد أكد الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان أن المجمع لا يقتصر على كونه صرحاً فنياً وثقافياً، بل يمثل حاضنة حقيقية للعلم والفكر، ويمارس دورًا فاعلًا في دعم الحراك البحثي والتفاعل المجتمعي من خلال استضافة مناقشات أكاديمية نوعية تسهم في تطوير المعرفة، وتعزز من ارتباط الجامعة بقضايا الواقع العملي في مختلف القطاعات.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من نخبة من الأساتذة المتخصصين وهم الدكتور كمال الدين عبد الرحمن درويش أستاذ الإدارة الرياضية المتفرغ بقسم الإدارة الرياضية وعميد كلية علوم الرياضية وعميد كلية علوم الرياضة للبنين سابقاً جامعة حلوان مشرفاً ورئيساً، الدكتور حسين عمر أمين أستاذ الإدارة الرياضية المتفرغ بقسم الإدارة الرياضية كلية علوم الرياضة للبنين جامعة حلوان مشرفاً، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأستاذ الإدارة الرياضية بقسم الإدارة الرياضية كلية علوم الرياضة للبنين مناقشاً ، والدكتورة سماح أحمد صلاح الدين أستاذ الإدارة الرياضية ووكيل الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية مناقشة.