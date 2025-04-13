المركز الوطني للأرصاد في الإمارات يعلن عن توقعات الطقس ليوم الأحد 13 أبريل 2025

أعلن المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد 13 أبريل 2025، مشيرًا إلى أن الأجواء ستكون معتدلة بشكل عام مع وجود بعض الغبار في بعض المناطق، في حين سيكون الطقس مرتفعًا في مناطق أخرى.

حالة الطقس في الإمارات اليوم: يتوقع أن يكون الطقس مغبرًا في بعض المناطق خلال النهار، حيث ستبلغ درجة الحرارة العظمى 36°م، وهو مشابه لما كان عليه الطقس أمس. أما في الليل، سيكون الطقس صافيًا مع بقاء درجة الحرارة الصغرى عند 27°م. كما يُتوقع وجود الغبار، لذا يحذر المركز مرضى الجهاز التنفسي من خطر حدوث مضاعفات، وينبه السائقين إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أثناء القيادة.

حالة الطقس في مدن الإمارات:

دبي: الطقس مغبر نهارًا مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 37°م، بينما في المساء يسود الطقس الصافي مع درجة حرارة صغرى تبلغ 29°م، مماثلة لما كانت عليه ليلة أمس.

عجمان: الطقس مغبر في النهار مع درجة حرارة عظمى تبلغ 36°م، وفي المساء يسود الطقس الصافي مع درجة حرارة صغرى عند 27°م.

العين: الطقس سيكون حارًا نهارًا مع درجة حرارة عظمى تبلغ 41°م، أما في الليل فسيكون الطقس صافيًا مع درجة حرارة صغرى عند 31°م. يوصى بشرب السوائل الباردة بكثرة وارتداء الملابس الخفيفة.

الشارقة: الطقس حار نهارًا مع درجة حرارة عظمى تبلغ 39°م، وفي المساء سيكون الطقس صافيًا مع درجة حرارة صغرى عند 26°م.

كلباء: الطقس صافي في النهار مع درجة حرارة عظمى تبلغ 33°م، وفي المساء يكون الطقس صافيًا مع درجة حرارة صغرى عند 28°م.

الفجيرة: الطقس سيكون صافيًا جدًا خلال النهار مع درجة حرارة عظمى تبلغ 34°م، وفي المساء سيكون الطقس جميلًا وصافيًا مع درجة حرارة صغرى عند 28°م.

تدعو الأرصاد الجوية إلى توخي الحذر بسبب الظروف الجوية الحالية واتباع الإرشادات الخاصة للسلامة العامة، خاصة في حال وجود الغبار والتأثيرات على الرؤية.