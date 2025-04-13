بعد قليل.. بيان رسمي من جامعة الإسكندرية حول تداول أنباء عن استقالة 117 طبيبا

كشف مصدر داخل جامعة الإسكندرية عن صدور بيان بعد قليل، توضح فيه إدارة الجامعة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تقدم 117 طبيب من أطباء مستشفيات جامعة الإسكندرية باستقالتهم بشكل مفاجئ، مما تسبب في إثارة الجدل والحديث حول خلو هذه الوظائف من الأطباء.

استقالة 117 طبيب من مستشفيات جامعة الإسكندرية

ونشر عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنباء عن استقالة 117 طبيب من وائل الخريجين في كلية طب الإسكندرية والذين يعملون في وظيفة أطباء مقيمين، وهجرتهم إلى أوروبا وأمريكا، ولاقت المنشورات رواج كبير وتعليقات حول أسباب تقديم هؤلاء الأطباء للاستقالة بشكل جماعي، وخلو هذه الوظائف على الرغم من وجود أعداد كبيرة من خريجي كلية طب كل عام.

جامعة الإسكندرية تعلن عن حاجتها إلى 117 طبيب

وجاء ذلك بعدما أعلنت جامعة صفحة إدارة المستشفيات الجامعية بالإسكندرية بخلو 117 وظيفة من الوظائف الإكلينيكية للأطباء المقيمين، وبحسب ما جاء في البيان الرسمي لإدارة مستشفيات جامعة الإسكندرية، للتخصصات المطلوبة وهي:

وجاءت بيانات الوظائف كالتالى :

أولا: الوظائف الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبية (5 وظائف).

* التخدير وعلاج الألم ( 2 )

* باثولوجيا اكلينيكية ( 3 )

ثانيا:- مستشفيات جامعة الاسكندرية (92 وظيفة ) موزعين كالاتى :-

* الجراحة العامة

وحدة جراحه الجهاز الهضمى العلوى والكبد ب (1)

. جراحه الأطفال (١)

* جراحه العظام والاصابات ( 1 )

* الأمراض الصدريه ( 2)

* التخدير والعناية المركزة الجراحيه ( 28 )

* الأنف والاذن والحنجرة ( 1 )

* الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى ( 2 )

* الطب الحرج ( 4 )

* طب الأطفال ( 8 )

* وحدة العناية المركزة للأطفال بجراحة الأطفال

(قسم طب الأطفال ) (1 )

* جراحة الصدر والقلب ( 1 )

* الباطنه العامه

وحدة الجهاز الهضمى (2)

وحدة أمراض الدم (1)

وحدة الغدد الصماء (1)

وحدة السكر والميتابوليزم (1)

وحدة الروماتيزم والمناعة (1)

*امراض النساء والتوليد ( 5 )

* علاج الاورام والطب النووى ( 1 )

* طب الطوارئ والإصابات ( 26 )

* الباثولوجيا الاكلينيكيه ( 4 )

ثالثاً :- مستشفى سموحه الجامعى (2 وظيفة ):-

جراحه المخ والاعصاب (1)

طب الأطفال (1)

رابعاً :- مستشفى طلبة الجامعة (9 وظيفه ):-

* الطب الحرج ( 1 )

* علاج الاورام والطب النووى ( 1 )

* التخدير والعناية المركزة الجراحيه ( 1 )

* طب الطوارئ والإصابات ( 3 )

* الأمراض الصدريه ( 1 )

* الباثولوجيا الاكلينيكيه ( 1 )

* أمراض النساء والتوليد (1 )

خامساً :- مستشفى برج العرب الجامعى (9 وظيفه ):-

* الطب الحرج ( 2 )

* جراحة القلب والصدر ( 1 )

* التخدير والعناية المركزة الجراحيه ( 2 )

* الباثولوجيا الاكلينيكيه ( 4