"إكسترا نيوز" ترصد احتفالات "أحد الشعانين" أمام كنيسة العذراء بشبرا

رصد مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، محمد عادل، من أمام كنيسة السيدة العذراء بمنطقة مسرة بشبرا، أجواء الاحتفال بـ"أحد الشعانين"، حيث يتواجد الكثير من بائعي جريد النخيل، كجزء من استعداداتهم قبل دخول قداس أحد السعف لحضور زفة السعف في الكنيسة، وسط فرحة الأطفال الذين يحملون السعف بأشكاله المتنوعة مثل التاج والصليب والقلب والشمعة.

"أحد السعف" من أهم المناسبات الدينية

وأضاف مراسل الفضائية، خلال تغطية حية، مع الإعلامي باسم طبانة، أن شكل السعف لا يخرج عن أشكال معينة، أبرزها "التاج" وهو يشير إلى "الملك"، والصلبان.

ويعد أحد الشعانين أو "أحد السعف" من أهم المناسبات الدينية فى الأسبوع الأخير من الصوم الكبير، ويحيى الأقباط فى هذا اليوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، حيث استقبله الشعب بالسعف وأغصان الزيتون.