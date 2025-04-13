محافظ سوهاج يتفقد دار رعاية المسنين ويطمئن على مستوى الخدمات

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، زيارة إلى دار رعاية المسنين بمنطقة المخبز الآلي بحي غرب سوهاج، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لنزلاء الدار، وذلك بحضور العميد أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري، والدكتور محمد شوقي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج.

وخلال الزيارة، هنأ المحافظ نزلاء الدار بمناسبة عيد سوهاج القومي، وقدم لهم الهدايا العينية تعبيرًا عن التقدير والاهتمام بهم، كما استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووجه وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بدراسة جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات الفورية لتلبيتها.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن ما تقدمه المحافظة للمقيمين بالدار يجسد روح الأسرة الواحدة، والتكاتف وتقدير ما قدموا للمحافظة في شبابهم، وهو ما يوجب علينا أن نقف معهم.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير أفضل مستوى من الخدمات والرعاية للمسنين، مؤكدا على أهمية الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات وتقديم الرعاية اللازمة للنزلاء، وضمان توفير بيئة آمنة ومريحة لجميع المقيمين، مطالبا مديرية التضامن بسرعة إصلاح أية مرافق بالدار في أسرع وقت، وتقديم الرعاية الصحية للمقيمين بها.