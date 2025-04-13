جماهير الزمالك تطالب برحيل مجلس لبيب.. الغضب يتصاعد والمصير غامض| فيديو

تصدر هاشتاج #رحيل_مجلس_لبيب_الرخيص قائمة التريندات في مصر خلال الساعات الأخيرة، حيث أن الهجوم موجه إلى المستشار حسين لبيب، رئيس اللجنة الحالية لإدارة نادي الزمالك.

اتهامات بعدم الشفافية

وقد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم في الدوري المصري وأفريقيا، فضلاً عن الاتهامات بـ"عدم الشفافية" في التعاقدات وتجديد عقود اللاعبين، ورحيل بعض نجوم الفريق أو الحديث عن رغبتهم في الرحيل، وكذلك غياب التواصل الفعال من الإدارة مع جماهير النادي.

عبر جماهير الزمالك عن استيائها على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلي مطالبات بعودة "مجلس منتخب" أو تولي شخصية زملكاوية ذات كفاءة.

حتى الآن، لا يوجد بيان رسمي من مجلس لبيب حول الحملة، وظهرت بعض التسريبات تفيد بأن الإدارة تعتبر الحملة "ممنهجة ومغرضة".

يذكر أنه خلال مباراة الزمالك وستيلينبوش، طالبت الجماهير في المدرجات برحيل حسين لبيب ومجلسه.

https://youtube.com/shorts/Zk5wrezj2Pk