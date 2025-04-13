وزير الخارجية التركي: نبذل جهودا لجمع روسيا وأوكرانيا على طاولة المفاوضات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الموقف التركي واضح بضرورة تحقيق الاستقرار في سوريا، مع التأكيد على ضرورة التوقف عن أي إجراء قد يهدد أمنها.

وأشار خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد: أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يخطط لزيارة سوريا، وأن الجهود جارية لتحديد موعد الزيارة.

لقاء أردوغان وترامب

وأضاف الوزير أن التحضيرات مستمرة لعقد لقاء بين أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية.

وأكد أن تركيا تبذل جهودًا دبلوماسية كبيرة لجمع الطرفين الروسي والأوكراني على طاولة المفاوضات، سعياً لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.