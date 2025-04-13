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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصومال: 15 أبريل بدء تسجيل الناخبين تمهيدًا لإجراء انتخابات المجالس المحلية نهاية يونيو

انتخابات الصومال
انتخابات الصومال
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 أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الصومال اليوم /الأحد/، أن عملية تسجيل الناخبين ستنطلق في 15 أبريل الجاري؛ استعدادًا لانتخابات المجالس المحلية المقررة في 30 يونيو المقبل.
وأكد رئيس اللجنة الصومالية عبد الكريم أحمد حسن - خلال حفل إطلاق الحملة الوطنية للتسجيل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية - أن التجهيزات اللوجستية والفنية استُكملت، وأن مراكز التسجيل والاقتراع أصبحت جاهزة لاستقبال الصوماليين.
وقال إن "عملية تسجيل الناخبين ستنطلق في موعدها المحدد، وندعو المواطنين للمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الديمقراطي".
من جهته، أكد محافظ إقليم بنادر وعمدة مقديشو، محمد أحمد أمير، التزام السلطات المحلية بدعم العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن إدارته ستقود جهود التعبئة المجتمعية؛ لحث السكان على التسجيل والمشاركة.
وأضاف "سنقود حملة توعية شاملة لضمان مشاركة واسعة من سكان بنادر في تسجيل أسمائهم والتصويت".

اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الصومال عملية تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس المحلية