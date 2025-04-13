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الأحد 13 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أجواء روحية واحتفالية تملأ الكنائس بسعف النخيل والترانيم

ارشيف
ارشيف
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أُقيم صباح اليوم الأحد الموافق 13 إبريل 2025م، قداس أحد الشعانين في كنائس إيبارشية البلينا، وسط حضور مهيب من شعب الكنيسة، حيث تزينت المداخل والساحات بسعف النخيل والزهور، إحياءً لذكرى دخول المسيح إلى أورشليم، كما ورد في الإنجيل: “لا تخافي يا ابنة صهيون، هوذا ملكك يأتي جالسًا على جحش أتان”.


 

مشاركة شعبية واسعة وروح فرح رغم التحديات

شهدت كنائس الإيبارشية حضورًا واسعًا من الأسر والعائلات، وشارك الأطفال والكشافة في تنظيم المراسم حاملين سعف النخيل والشموع. وترددت الترانيم الخاصة بالعيد في أرجاء الكنائس، وسط أجواء من الفرح الروحي العميق والبهجة، رغم ما تمر به البلاد والمنطقة من أحداث صعبة.


 

كلمة روحية حول معاني “الملك المتواضع” والدعوة للسلام

خلال القداس، ألقى الآباء كلمات روحية تناولت رمزية دخول السيد المسيح إلى أورشليم، كملك متواضع لا يحمل سيفًا بل سلامًا. ودعا الكهنة الشعب لعيش معاني العيد في المحبة والتواضع، رافعين الصلوات من أجل أن يعمّ السلام في القلوب والبيوت والوطن.

أحد الشعانين الكنائس ذكرى دخول