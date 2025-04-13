ماتوا في الصباحية.. مصرع عروسين اختناقا بالغاز في القليوبية 

شهدت قرية سنديون التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، مصرع عروسان في ثان أيام الزفاف اختناقا بالغاز، جرى نقلهما للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهليتهما.

ماتوا في الصباحية

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع عروسين اختناقا بالغاز بقرية سنديون في قليوب وهما: "محمد أبو النجا" وزوجته " هاجر" دكتورة تحاليل.

وتبين أنهما متزوجان يوم الجمعة الماضية وتوفيا بعد زواجهما بـ24 ساعة اختناقا بالغاز، وجرى نقلهما للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.