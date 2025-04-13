وزير الخارجية التركي: العمليات الإسرائيلية بسوريا تُزعزع الاستقرار

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن العمليات الإسرائيلية في سوريا تخلق حالة من عدم الاستقرار، مشددا على ضرورة احترام الأجواء السورية.

محادثات تركية - إسرائيلية بشأن سوريا

وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده أجرت محادثات مباشرة مع إسرائيل بشأن التوترات الجارية في سوريا.

وأكد فيدان أن تركيا لا تسعى للدخول في مواجهة مع أي دولة، بما في ذلك إسرائيل، خلال وجودها في الأراضي السورية.

نقاش حول آلية تنسيق مشابهة للتجربة الروسية

وصرّح مصدر مشارك في هذه المحادثات لـ i24NEWS، أن هناك احتمالاً لبحث إنشاء آلية تنسيق بين تركيا وإسرائيل في سوريا، شبيهة بتلك التي تعتمدها تركيا مع روسيا.

وأكد المصدر أن هذه النقاشات ما زالت أولية ولم تصل إلى مراحل متقدمة بعد.

القاعدة الجوية T4: نقطة تقاطع في المصالح

وأشار مصدر استخباراتي غربي للشبكة ذاتها، إلى أن تركيا تسعى لإخلاء قاعدة "T4" الجوية في سوريا وتحويلها إلى مركز لطائرات بدون طيار (درونز). ولفت إلى أن القاعدة، التي تعرضت مؤخراً لغارات جوية إسرائيلية، كانت على وشك استقبال قوات خاصة تركية.

وأضاف المصدر أن أنقرة تطمح للعب دور رئيسي في الدفاع الجوي داخل سوريا، من خلال التمركز في قاعدة T4 التي كانت ذات أهمية في عهد نظام الأسد.

التصعيد في غزة يوقف العلاقات التركية الإسرائيلية

وفي سياق متصل، تحدث هاكان فيدان عن تجدد القتال في غزة، قائلاً إنه "يجب وضع حد لنتنياهو". وأوضح أن تركيا ترى أن الوضع في غزة والقضية الفلسطينية يحتاجان إلى إعادة رسم الحدود في الشرق الأوسط.

وأكد الوزير التركي أن العلاقات التجارية والدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل قد توقفت بسبب الحرب، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار في غزة شرط أساسي لعودة العلاقات إلى طبيعتها.