بعد 3 أيام من لقائها برئيس الوزراء.. سوريا أشرف تحصل على "لاب توب" الأحلام ومنحة مجانية

وسط حالة من الفرحة والبهجة استلمت الطالبة سوريا أشرف التي أثني عليها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته لمدرسة النور للمكفوفين بأسيوط، “اللاب توب”، الذي كانت تتمني شراءه.

منحة مجانية

وكان وجه الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتلبية مطلبها.

وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتسليمها الجهاز مدعم بالبرمجيات اللازمة بما يتناسب مع متطلبات ذوي الإعاقة البصرية فى منزل أسرتها بقرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، كما تم تقديم منحة تدريبية مجانية للطالبة في تخصص البرمجة، حيث من المقرر أن تلتحق بالدورات الصيفية ضمن إحدى مبادرات "أجيال مصر الرقمية"، وذلك فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وكان الدكتور/ مصطفى مدبولى قد أشاد بإرادة وطموح الطالبة خلال لقائه بها أثناء زيارته لمحافظة أسيوط؛ وتواصل مع الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تلبية مطلب الطالبة بتوفير جهاز "لاب توب" مدعم ببرامج تمكن ذوى الهمم من استخدام التطبيقات المختلفة للحاسب الآلى.

سعادة غير متوقعة

وخلال استلامها جهاز "اللاب توب"، أعربت الطالبة سوريا عن سعادتها بالاستجابة السريعة لطلبها، مشيرة إلى أنه كان لديها حلم بأن تمتلك "لاب توب" لتعلم البرمجة وأنها لم تتوقع انها ستقابل رئيس الوزراء وأنه سيحقق لها حلمها؛ موجهة الشكر لرئيس الوزراء على اهتمامه بمطلبها وتحقيقه خلال 3 أيام بعد لقائها به.

كما أعربت عن سعادتها باهتمام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير منحة تدريبية لها لدراسة البرمجة؛ مضيفة "حسة انى مسكت حلمي بايدى".