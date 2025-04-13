الخطيب يحسم مصير كولر قبل مواجهة صن داونز

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اجتماعا مهما خلال الساعات القليلة المقبلة لمناقشة مصير السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق في ظل تراجع الأداء في الفترة الأخيرة.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق مساء أمس السبت في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

الخطيب يحدد مصير كولر

كشفت مصادر داخل الأهلي أن هناك حالة غضب شديدة داخل إدارة النادي من مستوى وأداء الفريق تحت قيادة مارسيل كولر في المباريات الأخيرة رغم أن الفريق ينافس على جميع البطولات.

وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" أن الجميع يرى أن المدير الفني السويسري لن يقدم أو يضيف جديد للفريق في الفترة المقبلة.

وتابع المصدر أن هناك أيضا خلاف بين اللاعبين والجهاز الفني على طريقة اللعب وتغيير مراكز بعض اللاعبين وأن "كولر" لم يعد قادرا على تجهيز اللاعبين بصورة جيدة.

وكشف المصدر أن محمود الخطيب يرى أن الوقت غير مناسب لرحيل مارسيل كولر خاصة أن الفريق مقبل على مواجهتين من العيار الثقيل أمام صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد أيام قليلة وأن رئيس النادي يدعم بقاء المدرب السويسري حتى مباراتي صن داونز.

الشرط الجزائي في عقد كولر

وفي حالة قرار غدارة الأهلي برحيل وإقالة مارسيل كولر فسيكون النادي مطالب بدفع الشرط الجزائي في عقد المدرب السويسري والذي يتضمن العقد بندًا ينص على دفع الأهلي باقي راتب المدرب عن الموسم الحالي.

وسيكون الأهلي مطالب بدفع راتب شهري مايو ويونيو للمدير الفني مارسيل كولر في حالة غقالته خلال الفترة المقبلة .

اما في حالة استمرار المدير الفني حتى نهاية الموسم فلن يكون الأهلي مطالب بدفع الشرط الجزائي حيث تم الاتفاق بين الطرفين على إزالة الشرط الجزائي في العقد خلال الموسم المقبل، مما يمنح النادي حرية اتخاذ القرار .

الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

قررمسئولو النادي الأهلي، تكليف محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي رئاسة بعثة الفريق في جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وترأس محمد الدماطى ، بعثة الأهلي في كوت ديفوار خلال يناير الماضي لخوض مباراة استاد أبيدجان في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي فاز فيها الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وسجل ثلاثية المارد الأحمر امام عاشور.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ضرب الأهلي موعدا ناريا مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي المارد الأحمر فريق الهلال السوداني في ربع النهائي بالفوز بهدف في لقاء الإياب يوم الثلاثاء الماضي .

يلتقي الأهلي مع صن داونز، حيث تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الخامسة مساء السبت المقبل، بينما تقام مباراة الإياب الجمعة 25 أبريل.

تأهل الأهلي لنصف النهائي بالفوز على الهلال السوداني بهدفين دون رد في مجموع مباراتي ربع النهائي.

في المقابل تخطي صن داونز فريق الترجي الرياضي التونسي بعدما تمكن من فرض التعادل السلبي عليه في مباراة الإياب على الملعب الأوليمبي برادس بعدما حقق الفوز ذهابا في جنوب أفريقيا بهدف.