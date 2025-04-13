أسعار الأسماك اليوم الأحد 13 أبريل 2025

الأحد 13/أبريل/2025 - 12:39 م

ارتفعت أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم الأحد، 13 أبريل 2025، وزاد سعر كيلو السمك البلطي، والسبيط والكاليماري، والكابوريا، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:



أسعار الأسماك



تراوح سعر كيلو السمك البلطي: بين 78 و82 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

تراوح سعر كيلو الفيليه البلطي: بين من 140 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري: بين 210 و350 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو كابوريا : بين 40 و 180 جنيهًا، بزيادة 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الجمبري الصغير: بين 170 و370 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البوري: بين 90 و130 جنيهًا.

