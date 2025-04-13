مأساة جديدة في أسبوع الآلام.. "أبرشية القدس" تدين قصف مستشفى الأهلي التابع لها بغزة

أدانت أبرشية القدس الأسقفية، بأشد العبارات الهجمات الصاروخية التي استهدفت اليوم الأحد مستشفى الأهلي العربي، التابع للكنيسة الأنجليكانية في القدس.

وقد أدّت الغارتان إلى تدمير مختبر الجينات المكون من طابقين، وإلحاق أضرار بمبنيي الصيدلية وقسم الطوارئ، كما أسفرتا عن أضرار جانبية أخرى في المباني المحيطة، بما في ذلك مبنى كنيسة القديس فيليب.

وأضاف البيان الصادر عن الكنيسة بانه وقبل عشرين دقيقة فقط من الهجوم، أمر الجيش الإسرائيلي جميع المرضى والموظفين والنازحين بإخلاء المستشفى فورًا قبل قصفه، ونحمد الله على عدم وقوع إصابات أو وفيات نتيجة القصف، مع ذلك، توفي طفلٌ كان قد أصيب سابقًا في رأسه بشكل مأساوي نتيجة عملية الإخلاء المتسرعة.

قصف المستشفى للمرة الخامسة

كما أعربت أبرشية القدس عن استيائها الشديد من قصف المستشفى للمرة الخامسة منذ بداية الحرب عام ٢٠٢٣، وهذه المرة صباح أحد الشعانين وبداية أسبوع الآلام.

وناشدت جميع الحكومات والشعوب ذات النوايا الحسنة التدخل لوقف جميع أشكال الاعتداءات على المؤسسات الطبية والإنسانية. نصلي وندعو لإنهاء هذه الحرب المروعة ومعاناة الكثيرين.