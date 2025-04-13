صحة الدقهلية: استقبال مليون حالة خلال 3 أشهر بالمستشفيات لتلقي العلاج

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أن مستشفيات المحافظة استقبلت نحو مليون و102 ألفا و931 حالة بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال، وذلك خلال الأشهر الثلاثة المنتهية من العام الجارى لتلقي العلاج.

استقبال مليون حالة لتلقي العلاج بمستشفيات الدقهلية خلال ثلاثة أشهر:

وأضاف مدكور، في تصريحات صحفية اليوم الأحد،أن عدد مرضى الاستقبال بلغ 260 ألفا، و226 حالة، فى حين تجاوز عدد المترددين على العيادات الخارجية 842 ألفًا من بينهم 75 ألف حالة بالعيادات الصباحية ونحو 92 ألفًا بالمسائية.

إجراء 6676 عملية جراحية للمرضى بمستشفيات الدقهلية خلال 3 أشهر:

كما أوضح وكيل الوزارة أنه تم إجراء نحو 6676 عملية فى حين بلغ عدد عمليات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بمستشفيات ميت غمر رمد المنصورة وبلقاس ما يقارب ٥03 عملية، لافتًا إلى أن مستشفيات الدقهلية شهدت فى الآونة الأخيرة إدخال بعض الجراحات التخصصية الدقيقه بمستشفيات السنبلاوين وأجا والجمالية مثل جراحات الوجه والفكين والأوعية الدموية وجراحات المخ والأعصاب.



واستطرد أن تردد الأشعة العادية بلغ 116 ألفاو404 حالة والمقطعية مايزيد على 21 ألفاً فى حين بلغ عدد حالات الولادة 1139 من بينها 435 حالة ولادة طبيعية، مشيرا أن عدد المرضى الذين استقبلتهم عنايات المستشفيات بلغ ما يقارب ستة آلاف.



وتابع أنه تم تكثيف المرور الإشرافي لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى 355جولة تفقدية من بينها 18 مروراً جماعياً خلال 3 أشهر تضمنت جميع المستشفيات التابعة، والبالغ عددها 31 مستشفى ما بين عام ومركزي ونوعي ، للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة مؤشرات الأداء .

استحداث العديد من الخدمات والجراحات الدقيقة بمستشفيات الدقهلية:

اشار مدكور، إلى استحداث العديد من الخدمات والجراحات الدقيقة التى لم تكن متوافرة من قبل بمستشفيات صحة الدقهلية على غرار جراحات الأورام والمخ والأعصاب والأوعية الدموية بالسنبلاوين ووحدة السموم وجراحات الوجه والفكين بأجا وإذابة الجلطات فى ميت غمر وجارى إدخالها بالمنزلة مثمنًا جهود إدارة المستشفيات تحت إشراف الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي، الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، ودكتورة شيرين يحيى نائب مدير الإدارة.

WhatsApp Image 2025-04-13 at 12.02.13 PM

WhatsApp Image 2025-04-13 at 12.02.13 PM (1)

WhatsApp Image 2025-04-13 at 12.02.09 PM

WhatsApp Image 2025-04-13 at 12.02.07 PM

WhatsApp Image 2025-04-13 at 12.02.03 PM

WhatsApp Image 2025-04-13 at 12.02.02 PM

WhatsApp Image 2025-04-13 at 12.02.01 PM