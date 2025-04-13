إدارة الأرصاد الجوية في الكويت تكشف عن توقعات الطقس اليوم الأحد 13 إبريل 2025

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 13 إبريل 2025، مشيرة إلى أن الطقس سيكون مائلاً للحرارة خلال ساعات النهار، مع رياح شمالية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 08 إلى 40 كم/ساعة. كما يُتوقع ظهور بعض السحب المتفرقة خلال النهار.

طقي معتدل في المساء

وفي المساء، من المتوقع أن يصبح الطقس معتدلاً، حيث تتحول الرياح إلى اتجاه جنوب شرقي، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بسرعة تتراوح بين 08 و28 كم/ساعة. كما ستكون هناك فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق خلال ساعات الليل.

تدعو إدارة الأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين إلى متابعة التحذيرات واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة في الليل، مع احتمالية تكون الضباب.