ads
الأحد 13 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إدارة الأرصاد الجوية في الكويت تكشف عن توقعات الطقس اليوم الأحد 13 إبريل 2025

الطقس في الكويت
الطقس في الكويت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 13 إبريل 2025، مشيرة إلى أن الطقس سيكون مائلاً للحرارة خلال ساعات النهار، مع رياح شمالية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 08 إلى 40 كم/ساعة. كما يُتوقع ظهور بعض السحب المتفرقة خلال النهار.

طقي معتدل في المساء 

وفي المساء، من المتوقع أن يصبح الطقس معتدلاً، حيث تتحول الرياح إلى اتجاه جنوب شرقي، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بسرعة تتراوح بين 08 و28 كم/ساعة. كما ستكون هناك فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق خلال ساعات الليل.

تدعو إدارة الأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين إلى متابعة التحذيرات واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة في الليل، مع احتمالية تكون الضباب.

الأرصاد الجوية في الكويت لكويت الطقس