حالة الطقس اليوم في السعودية.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية في عدة مناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، عن توقعات حالة الطقس اليوم في السعودية، مشيرًا إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في العديد من المناطق، ما سيؤدي إلى تقليص الرؤية الأفقية. كما ستستمر الفرص لهطول أمطار رعدية على مناطق مختلفة من المملكة.

حالة الطقس اليوم في السعودية

تشهد حالو الطقس اليوم الأحد 13 أبريل 2025 مناطق الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، وعسير هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة. بالإضافة إلى ذلك، ستنتشر الرياح المثيرة للأتربة والغبار في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، والمنطقة الشرقية، مما يسبب تحديات في وضوح الطرق والرؤية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تظل الفرص قائمة لهطول الأمطار الرعدية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، عسير، جازان، ونجران. كما سيستمر تأثير الرياح النشطة على المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، الرياض، والمنطقة الشرقية، ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل.

حالة البحر:

تتراوح سرعة الرياح السطحية على البحر الأحمر من 18 إلى 48 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، ليصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط. ستكون حالة البحر متوسط الموج، وقد يصل إلى مائج في الجزء الأوسط.

درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المناطق:

مكة المكرمة: العظمى 33°C، الصغرى 19°C

المدينة المنورة: العظمى 32°C، الصغرى 16°C

الرياض: العظمى 33°C، الصغرى 21°C

جدة: العظمى 30°C، الصغرى 20°C

تبوك: العظمى 25°C، الصغرى 9°C

حائل: العظمى 27°C، الصغرى 11°C

الباحة: العظمى 22°C، الصغرى 14°C

جازان: العظمى 34°C، الصغرى 25°C

نجران: العظمى 34°C، الصغرى 21°C

الطائف: العظمى 26°C، الصغرى 16°C

وتستمر تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بضرورة توخي الحذر من التقلبات الجوية الحالية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان السلامة العامة أثناء التنقل.