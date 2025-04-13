زيلينسكي يطالب الولايات المتحدة وأوروبا بردود فعل قوية لإنهاء الحرب الروسية

طالب الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي الولايات المتحدة وأوروبا بردود فعل قوية لإنهاء الحرب الروسية، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد.

وقال زيلينسكي لا سبيل لتحقيق السلام دون الضغط على روسيا من أجل وقف الحرب.

واضاف زيلينسكي أن عشرات القتلى والجرحى من المدنيين سقطوا اليوم في مدينة سومي بهجوم روسي.

تصعيد بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا

شهدت الساحة الأوكرانية والروسية تصعيدًا ليل السبت، حيث تبادل الطرفان الهجمات بالطائرات المسيرة، وفق ما أفاد به الجانبان.

ترامب: "المحادثات قد تكون تسير بشكل جيد"

وفي سياق متصل، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا "قد تكون تسير بشكل جيد"، لكنه أضاف: "يأتي وقت يجب فيه أن تتخذ خطوة أو تلتزم الصمت".

الدفاعات الجوية الأوكرانية والروسية تتصدى لهجمات

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، صباح الأحد، أنها تمكنت من اعتراض وتدمير 43 طائرة مسيرة من أصل 55 أطلقتها روسيا خلال الليل، واستهدفت مناطق في الشمال والوسط والجنوب الأوكراني. ولم توضح القوات ما حدث للطائرات التي نجحت في الإفلات من الدفاعات الجوية.

في المقابل، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن دفاعاتها الجوية أسقطت 12 طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة روستوف، وطائرة واحدة في منطقة بيلغورود.

وفي تصريحاته الأخيرة، عبّر ترامب عن إحباطه من موقف روسيا، داعيًا إياها إلى التحرك نحو اتفاق سلام، وقال خلال حديثه للصحفيين على متن طائرة خاصة: "أعتقد أن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا قد تكون تسير في الاتجاه الصحيح، وسنعرف قريبًا". وأضاف: "في مرحلة ما، يجب أن تتحرك أو تصمت... وسنرى ما سيحدث، لكن لدي شعور بأن الأمور تسير كما ينبغي".