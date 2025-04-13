مدير معهد بحوث البساتين يتفقد أحد مشروعات إنتاج تقاوي البطاطس بالفرافرة

أجرى الدكتور أحمد حلمي حسين مدير معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية زيارة ميدانية لأحد مشروعات انتاج تقاوي البطاطس الجيل الأول بالفرافرة، والذي يعد إحدى مشروعات مصر الواعدة لباكورة إنتاج تقاوي البطاطس الجيل الأول بمنطقة الفرافرة.

وياتي ذلك طبقا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم ـ رئيس مركز البحوث الزراعية، بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في المجالات الزراعية المختلفة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

ورافقه في الزيارة أحمد منتصر ممثلا عن القطاع الخاص، حيث تم زيارة إحدى مشروعات مصر الواعدة لباكورة إنتاج تقاوي البطاطس الجيل الأول بمنطقة الفرافرة، والتابع لشركة التحالف العربي بالفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، ومنطقة أبومنقار ومتابعة من فريق عمل من باحثى مركز البحوث الزراعية، ومعاهده البحثية المتخصصة (معهد بحوث البساتين ـ معهد وقاية النباتات ـ معهد بحوث أمراض النباتات) حيث شاهد الوفد النباتات فى مراحل النمو المختلفة .