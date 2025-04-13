ads
الأحد 13 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

عبد المحسن سلامه: سأسعى لتطوير المهنة وحزمة خدمات غير مسبوقة للصحفيين

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

أعلن الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة المرشح علي منصب نقيب الصحفيين ان بدل التكنولوجيا والمعاش النقابى  للصحفيين سيشهدان  اكبر زياده في تاريخ النقابة  وذلك ضمن البرنامج  الانتخابي الذى ستعلن تفاصيله تباعا بالاضافه الى تطوير المهنة وتوفير  حزمة خدمات غير مسبوقة  للصحفيين
جاء ذلك خلال لقاء سلامه باعضاء نقابه الصحفيين في بورسعيد ضمن جولته لعدد من المحافظات 

وقال سلامة  ان لديه برنامجا لتطوير المهنة التي تعاني من مشكلات مادية ومهنية والعمل على عوده الصحافه لسابق عهدها الذهبى  وكذلك اقامه معهد تدريب للصحفين يتولى التدريس فيه  خبراء ذات مستوى علمى رفيع واحترافى

واشار الى ان برنامجه الانتخابى يتضمن توفير خدمات للصحفين منها إقامة مستشفي للصحفيين أسوة بالنقابات الأخرى وتطوير شامل فى منظومة مشروع العلاج  بالاضافة الى توفير شقق سكنية وأراضي زراعية وغيرها 
وأكد المرشح لمنصب نقيب الصحفيين ان منصب نقبب الصحفيين  مسئولية  كبيرة مؤكدا حرصه  على النجاح في هذه المهمة مشيرا إلى أهتمامه البالغ بعودة الصحافه لسابق عهدها الذهبى


وأوضح  أن الصحفي يقاس بمدى  قوة كتاباته وعلاقاته بالمصادر مشيرا الى ان لديه علاقات وطيدة مع مختلف الوزارات والمؤسسات وسيستغلها لتوفير خدمات للصحفيين في اطار القوانين واللوائح المسموح بها

وقال انه سوف يحرص حرصا تاما على ان تكون سائر الخدمات التى تقدمها النقابة  شاملة لكل الصحفيين بدون استثناء ووفقا لقواعد محددة ودون اى تفرقة بينهم مشيرا الى ان العدالة فى توزيع الخدمات تحتم ان  تشمل الزملاء أعضاء النقابة فى سائر المحافظات مؤكدا ان نقيب الصحفيين ينبغى أن يكون نقيبا لكل الصخفيين وليس لفصيل او تيار سياسى مشيرا الى انه ليس على خلاف مع احد وانه يكن احترام وتقدير لسائر الزملاء  أعضاء الجمعية العمومية 

واكد انه ضد تحويل الصحفي إلى المعاش النقابى وان يستمر عقب بلوغه سن التقاعد عضوا مشتغلا بالنقابة ويحصل على كافة المزايا ويتمتع بسائر الحقوق


 واستعرض اعضاء نقابه الصحفيين ببورسعيد  مطالبهم من النقيب القادم منها تخصيص وحدات سكنيه لهم  ضمن الوحدات التي توفرها وزاره الاسكان في بورسعيد وتخصيص واعاده تخصيص قطعه ارض مطلة علي شاطئ بورسعيد لبناء نادي اجتماعي كانت قد تم تخصيصها لنقابة الصحفيين وسحبت لعدم الجديه وكذلك حل مشكلات لهم خاصة بالتامين الصحي الشامل للمحافظات التي تم تفعيل المنظومه فيها ووعدالاستاذ عبد المحسن سلامه بالعمل على بحثها والعمل على حلها

عبدالمحسن سلامة الصحفيين نقابة