عبد المحسن سلامه: سأسعى لتطوير المهنة وحزمة خدمات غير مسبوقة للصحفيين

أعلن الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة المرشح علي منصب نقيب الصحفيين ان بدل التكنولوجيا والمعاش النقابى للصحفيين سيشهدان اكبر زياده في تاريخ النقابة وذلك ضمن البرنامج الانتخابي الذى ستعلن تفاصيله تباعا بالاضافه الى تطوير المهنة وتوفير حزمة خدمات غير مسبوقة للصحفيين

جاء ذلك خلال لقاء سلامه باعضاء نقابه الصحفيين في بورسعيد ضمن جولته لعدد من المحافظات



وقال سلامة ان لديه برنامجا لتطوير المهنة التي تعاني من مشكلات مادية ومهنية والعمل على عوده الصحافه لسابق عهدها الذهبى وكذلك اقامه معهد تدريب للصحفين يتولى التدريس فيه خبراء ذات مستوى علمى رفيع واحترافى

واشار الى ان برنامجه الانتخابى يتضمن توفير خدمات للصحفين منها إقامة مستشفي للصحفيين أسوة بالنقابات الأخرى وتطوير شامل فى منظومة مشروع العلاج بالاضافة الى توفير شقق سكنية وأراضي زراعية وغيرها

وأكد المرشح لمنصب نقيب الصحفيين ان منصب نقبب الصحفيين مسئولية كبيرة مؤكدا حرصه على النجاح في هذه المهمة مشيرا إلى أهتمامه البالغ بعودة الصحافه لسابق عهدها الذهبى



وأوضح أن الصحفي يقاس بمدى قوة كتاباته وعلاقاته بالمصادر مشيرا الى ان لديه علاقات وطيدة مع مختلف الوزارات والمؤسسات وسيستغلها لتوفير خدمات للصحفيين في اطار القوانين واللوائح المسموح بها

وقال انه سوف يحرص حرصا تاما على ان تكون سائر الخدمات التى تقدمها النقابة شاملة لكل الصحفيين بدون استثناء ووفقا لقواعد محددة ودون اى تفرقة بينهم مشيرا الى ان العدالة فى توزيع الخدمات تحتم ان تشمل الزملاء أعضاء النقابة فى سائر المحافظات مؤكدا ان نقيب الصحفيين ينبغى أن يكون نقيبا لكل الصخفيين وليس لفصيل او تيار سياسى مشيرا الى انه ليس على خلاف مع احد وانه يكن احترام وتقدير لسائر الزملاء أعضاء الجمعية العمومية



واكد انه ضد تحويل الصحفي إلى المعاش النقابى وان يستمر عقب بلوغه سن التقاعد عضوا مشتغلا بالنقابة ويحصل على كافة المزايا ويتمتع بسائر الحقوق



واستعرض اعضاء نقابه الصحفيين ببورسعيد مطالبهم من النقيب القادم منها تخصيص وحدات سكنيه لهم ضمن الوحدات التي توفرها وزاره الاسكان في بورسعيد وتخصيص واعاده تخصيص قطعه ارض مطلة علي شاطئ بورسعيد لبناء نادي اجتماعي كانت قد تم تخصيصها لنقابة الصحفيين وسحبت لعدم الجديه وكذلك حل مشكلات لهم خاصة بالتامين الصحي الشامل للمحافظات التي تم تفعيل المنظومه فيها ووعدالاستاذ عبد المحسن سلامه بالعمل على بحثها والعمل على حلها