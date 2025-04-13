وكيل "تعليم دمياط": 70٪؜ من التقييم على الحضور والمواظبة

أجرى ياسـر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم جولة تفقدية موسعة شملت عدداً من مدارس إدارة دمياط التعليمية، حيث زار مدرسة السيالة الجديدة الإبتدائية ومدرسة صادق كرات تعليم أساسي.

وخلال الجولة، تفقد "وكيل الوزارة" الفصول الدراسية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، واطلع على سير أعمال التقييمات الأسبوعية وكراسات الطلاب، كما تابع نسب حضور الطلاب في المدرستين.

70٪؜ من التقييم على الحضور

وشدد "عماره" على ضرورة انتظام الطلاب في الحضور المدرسي وعدم الغياب، مؤكداً أن درجات المواظبة والتقييمات الأسبوعية والامتحانات الشهرية تمثل النسبة الأكبر من الدرجة النهائية للطالب في نهاية العام الدراسي، بواقع 70%، بينما تقتصر نسبة امتحان آخر العام على 30% فقط.

وأشار "وكيل الوزارة" إلى أن هذا التوزيع الجديد للدرجات يهدف إلى تحفيز الطلاب على المتابعة المستمرة والاجتهاد طوال العام الدراسي، وعدم الاعتماد فقط على امتحان نهاية العام.

كما اطمأن "عمــــاره" على انتظام العملية التعليمية داخل الفصول والانضباط الإداري للمعلمين، مؤكداً على أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب وتقديم أفضل مستويات التعليم لهم.

وأكد "وكيل الوزارة" رعاية التلاميذ الموهوبين في الأنشطة التربوية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم. مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا شديدًا بالمدارس المصرية اليابانية، وتهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين مشددا على متابعة الحضور والغياب في كافة مدارس دمياط على مستوى الإدارات التعليمية العشرة في محافظة دمياط لحث الطلاب على الحضور.