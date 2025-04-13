السكة الحديد توضح حقيقة وقف حجز التذاكر أونلاين

أعلنت الهيئة القوميه لسكك حديد مصر عن عدم صحة ما تم نشره علي أحد مواقع السوشيال ميديا ( فيس بوك) علي صفحة تحمل اسم ( مواعيد قطارات سكك حديد مصر ) بخصوص وقف حجز التذاكر من خلال الموقع والابلكيشن الخاصين بالهيئة لعدم أمان الحجز من خلالهم .

وإذ تؤكد الهيئة أن حجز التذاكر من خلال موقعها علي الانتر نت

(https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home )

والأبلكيشن الرسمي الخاص بها (https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf ) (https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902) يعملان بكفاءة وأمان علي مدار اليوم وكذلك جميع طرق الحجز المختلفة .

وتؤكد الهيئة انها سوف تقوم بأخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الصفحة والقائمين عليها .

طرق حجز تذاكر القطارات



والجدير بالذكر قامت الهيئة بتوفير عدة طرق لحجز التذاكر وهي :

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة

2- الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة

3- - الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railwaysويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store .

4- وكلاء البيع من شركات التحصيل الألكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي ( فوري - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول )

5- - حجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أى تليفون أرضى لمدة 15 يوم وحتى قبل قيام القطار بساعة .

6- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتب على مستوى الجمهورية.

7- ماكينات الحجز الذاتى [ TVM ] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية .

وتؤكد الهيئة علي أنها لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وذلك في ظل الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً وهو ما أحدث نقلة النوعية كبيرة في مستوي الخدمة المقدمة .