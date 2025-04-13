الأهلي ينهي أزمة تأشيرة رباعي الفريق قبل مواجهة صن داونز

أنهى مسئولو النادي الأهلي أزمة التأشيرة الخاصة برباعي الفريق، أشرف بن شرقي ويحيى عطية الله وأشرف داري والسلوفيني جراديشار من أجل السفر مع بعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

أزمة تأشيرة رباعي الأهلي

وبدأت الأزمة بعدما رفضت سفارة جنوب أفريقيا في مصر منح الرباعي تأشيرة دخول البلاد ومرافقة بعثة النادي الأهلي.

وتدخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واجراء اتصالات مع السفارة ومسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” من أجل حل الأزمة والتي نجح الأهلي في إنهائها تمهيدا لحصول الرباعي على التأشيرة.

حقيقة غياب محترفى الأهلي عن مواجهة صن داونز

قال مصدر داخل الأهلي إن التحركات مستمرة من أجل إنهاء أزمة تأشيرات اللاعبين الأجانب من أجل الحصول على تصاريح العمل الخاصة بهما لاستكمال إجراءات استخراج تأشيرة جنوب أفريقيا لمرافقة الفريق لخوض مباراة صن داونز يوم 19 أبريل الجاري فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

قررمسئولو النادي الأهلي، تكليف محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي رئاسة بعثة الفريق في جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وترأس محمد الدماطى ، بعثة الأهلي في كوت ديفوار خلال يناير الماضي لخوض مباراة استاد أبيدجان في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي فاز فيها الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وسجل ثلاثية المارد الأحمر امام عاشور.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ضرب الأهلي موعدا ناريا مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي المارد الأحمر فريق الهلال السوداني في ربع النهائي بالفوز بهدف في لقاء الإياب يوم الثلاثاء الماضي .

تأهل الأهلي لنصف النهائي بالفوز على الهلال السوداني بهدفين دون رد في مجموع مباراتي ربع النهائي.

في المقابل تخطي صن داونز فريق الترجي الرياضي التونسي بعدما تمكن من فرض التعادل السلبي عليه في مباراة الإياب على الملعب الأوليمبي برادس بعدما حقق الفوز ذهابا في جنوب أفريقيا بهدف.

صن داونز يصطدم بالأهلي

ويضرب صن داونز موعدًأ مع النادي الأهلي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، على أن تكون مباراة الذهاب في القاهرة، والإياب في بريتوريا.