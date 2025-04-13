بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في تصادم ميكروباص وتوك توك بالدقهلية

اصطدمت سيارة ميكروباص ومركبة توك توك بنطاق مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية مما تسبب في إصابة 10 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج.

تصادم ميكروباص وتوك توك

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مامور مركز شرطة طلخا بوقوع حادث اصطدام ميكروباص ومركبة توك توك امام مصنع مصنع معله لإنتاج المواسير الخرسانية ووجود مصابين.

على الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف وضباط مباحث مركز شرطة طلخا الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام ميكروباص وتك توك نتيجة التفادي الخاطئ خلال السير عل طريق (جوجر - طلخا) امام مصنع معله لإنتاج المواسير مما تسبب فى إصابة 10 أشخاص .

أسماء المصابين

اصيب خلال الحادث كل من:"محمد السيد السيد 17 عاما، مصاب بسحجات وكدمات، نجوى عبد العزيز محمد المرسى 53 عاما، مصابة بسحجات وكدمات، و محمود محمد محمود عبد العزيز37 عاما، مصاب بسحجات وكدمات، وذكي فهمى عبد العظيم 65 عاما،مصاب بجرح بالوجه 5 سم،ومحمد السيد صالح 27 عاما، اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

كما أصيب كلا من:" سعاد السيد سيد احمد 53 عاما، بجرح بالرأس 5 سم، و عايدة السيد سيد احمد 55 عاما، باشتباه خلع بالذراع الايسر، و ريهام احمد عبد الحميد 21 سنة بكدمات وسحجات بالجسم، و محمد ابراهيم عبد الغنى 42 عاما، باشتباه خلع بالكتف الأيمن، عمرو ابراهيم عبد الوهاب 21 عاما، مصاب بجرح بالوجه 2 سم".

جرى نقل المصابين جميعا الى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.