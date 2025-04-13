الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن استقرار التيار وتوفيره لكافة الاستخدامات التنموية والمواطنين هدف استراتيجى للدولة تعمل كل القطاعات والوزارات لتحقيقة خاصة وأن مصر استطاعت إعادة بناء واحدة من أكبر شبكات الكهرباء فى الشرق الأوسط وأفريقيا وبها قدرات احتياطية هائلة وأن كافة الخبراء وقيادات القطاع يعملون على مدار اليوم للوصول إلى المستوى الذى يرضى المواطن ويلبى مطالبه، مؤكدا على ضرورة تحجيم سرقات التيار والفقد وتشجيع المواطنيين على الترشيد وتنفيذ برنامج شامل لتوعية المواطنيين بطرق الترشيد والاستعانة بالطاقات البديلة خاصة الشمسية لتوفير جزء من متطلبات الاستهلاك

“لاعودة لتخفيف أحمال الكهرباء فى الصيف”

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي أنه لا عودة لتخفيف أحمال الكهرباء فى الصيف وأن الحكومة استعدت بشكل كبير لفصل الصيف

وأشار الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن الدولة لعدم العودة مرة أخرى لتخفيف الأحمال خلال شهور الصيف وأن رئيس الوزراء أكد على ذلك وأنه تم عقد اجتماع مع وزارة البترول والوزارات المعنية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى لبحث سبل توفير متطلبات تشغيل المحطات توليد الكهرباء من الوقود خلال شهور الصيف بما يمكن من استقرار التيار لكافة المواطنين وبرامج التنميه دون انقطاع

“انقطاع الكهرباء”

وكان قد أوضح وزير الكهرباء في تصريحات صحفيه سابقه أن الدولة تعمل على جميع المستويات لضمان توفير الكهرباء بشكل منتظم ودون انقطاع خلال الصيف المقبل مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات الطاقة المتجددة وإدخالها على الشبكة القومية بما يعزز كفاءة واستدامة منظومة الكهرباء.

“استراتيجية عمل وخطط تنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ”

وفي ذات السياق أشار الدكتورمحمود عصمت ان التفاعل مع بلاغات المشتركين وسرعة الاتصال والرد والاستجابة احد مقومات خطة العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة موضحا اهمية رصد ودراسة وتحليل الشكاوى المقدمة واستخدام ذلك فى تحديد أولويات خطة العمل للشركات خلال المرحلة المقبلة موجها باستمرار عمل لجان المرور والمتابعة وتكثيف نشاطها سواء على مستوى الشركات او الشركة القابضة والوزارة لمتابعة الاداء والتأكد من تطبيق معايير الجودة وسرعة الاستجابة للبلاغات ، لاسيما ونحن على مشارف فصل الصيف ،

مشيرا الى تشكيل فرق طوارئ إضافية بخلاف مجموعات العمل فى كل منطقة تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل لتأمين التغذية الكهرائية وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة موضحا تعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة لتوفير مصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة وذلك فى اطار استراتيجية عمل وخطط تنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وضمان امن واستدامة التغذية الكهربائية

“توقعات بوصول استهلاك الكهرباء لاكثر من 38 الف ميجا”

حيث توقعت وزارة الكهرباء ان يتجاوز الاستهلاك خلال شهور الصيف حاجز ال 38 الف ميجاوات وهو ما تطلب تكثيف الاستعدادات لتلبية هذه الزيادة دون الحاجة لتخفيف الاحمال بعد ان اكدت الحكومة عدم اللجوء اليها مرة الاخرى حيث تعمل الوزارة على عدة محاور لتحقيق هذا الهدف وقد تمكنت شركات نقل وتوزيع وانتاج الكهرباء من الانتهاء من اكثر من 90 % من برامج الاحلال والتجديد استعدادا للصيف وباستثمارات تجاوزت الخطط الاستثمارية لتكون الشبكة القومية جاهزة لتلبية متطلبات المواطنيين وخطط التنمية

“برنامج لتخفيف الاعتماد على الوقود البترولى”

حيث تبنت وزاره الكهرباء والطاقه برنامج لتخفيف الاعتماد على الوقود البترولى من خلال اجراءات متعددة حققت نتائج هامة خلال الشهور الستة الماضية من خلال ما تحقق من وفر يتراوح ما بين 5 الى 6 % من استهلاك محطات التوليد من الوقود وبما وفر للدولة ما يعادل 17 مليار جنية وذلك من خلال ترشيد الاستهلاك بمحطات التوليد وتبنى انماط تشغيل تعتمد على الاستمرارية وغيرها وفقا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و محاور وزارة الكهرباء لم تقتصر على تقليل الاعتماد على الوقود البترولي لتوفير متطلبات الاستهلاك وتأمين واستقرار التيار لكن اعتمدت على حلول غير تقليديه وبديله تعتمد على برنامج لتوفير 43 % من الاستهلاك من الطاقات النظيفة قبل 2030 وتوفير 30 % من الوقود المستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء من خلال ادخال الهيدروجين كبديل الى جانب دخول محطة الضبعة النووية الخدمة ونشر الخلايا الشمسيه بكافه المناطق ذات الاستهلاكات العاليه وكثيره الاعطال والبعيده والتي تتسبب في خسائر كبيره نظرا لزياده الفقد باستغلال المبادرات التمويليه للمواطنين بفائده اقل من 5% وبتيسيرات كبيرة وفترات سماح طويله لتشجيعهم على استغلال اسطح منازلهم لاقامه هذه المحطات على ان تقدم شركات الكهرباء المشورة الفنيه وتركيب العدادات التبادليه لضخ الانتاج في الشبكة القومية واعادة استخدامه في التوقيتات المطلوبه للمواطن فى الوقت الذى تم فية اضافة قدرات تصل الى اكثر من 1500 ميجاوات من طاقتى الشمس والرياح للشبكة القومية خلال الشهور الماضية

وكان قد كشف وزير الكهرباء أن الوزارة نجحت منذ 25 أكتوبر الماضى وحتى الان في تحقيق وفر في الوقود المستخدم لانتاج الطاقة الكهربائية بقيمة 16 مليار جنيه كاشفا أن هذا الوفر تم رغم عدم وجود تخفيف أحمال و استقرار الشبكة القومية للكهرباء وفقاً لآخر تقرير هناك انخفاض في معدلات استخدام الوقود خلال فبراير الماضى مقارنة بمعدلات استهلاك الوقود خلال نفس الشهر من العام الماضى وأن هذا الانخفاض يأتى بفضل إجراء أعمال الصيانة في مواعيدها المحددة والتشغيل الاقتصادى لمحطات إنتاج الكهرباء .