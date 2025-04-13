تراجع مفاجئ بأسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد

الأحد 13/أبريل/2025 - 11:58 ص

تراجعت أسعار الذهب، خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، 13 أبريل 2025، وأنخفض سعر الجرام بنحو 45 جنيهًا، بعد أن كان قد سجل ارتفاع قياسي أمس عند 4710 جنيهات إلى 4665 جنيهًا للجرام.



وارتفع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير ليسجل مستوى قياسيا جديدا في ظل استمرار الطلب في التزايد على الذهب كملاذ آمن وسط الاضطرابات في الأسواق العالمية التي تسببت فيها تعريفات ترامب التجارية وأدت إلى انخفاض كبير في مستويات الدولار الأمريكي وتراجع الإقبال على السندات الحكومية الأمريكية.

وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:



أسعار الذهب اليوم



سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5331 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4665 جنيهاً

وسجل متوسط سعر تجرام الذهب عيار 18 نحو 3999 جنيهًا.

بينما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب نحو 37320 جنيها.

وعالميا، سجل سعر أونصة الذهب نحو 3245 دولار .