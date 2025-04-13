دون جراحة.. وحدة الأشعة التداخلية بسوهاج تعالج أورام الكبد والرحم والكلى

تواصل وحدة الأشعة التداخلية بمستشفى سوهاج الجامعي جهودها لخدمة مرضى الأورام بصعيد مصر، من خلال تقديم وسائل علاجية حديثة وآمنة، لعلاج الأورام والعديد من الأمراض الأخرى، بدون الحاجة إلى التدخل الجراحي التقليدي.

العلاج بالأشعة التداخلية

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، بأن العلاج بالأشعة التداخلية يُعد من أحدث التخصصات الطبية وأسرعها تطوراً، ويهدف إلى علاج الأمراض باستخدام تقنيات طبية دقيقة مثل القسطرة التداخلية أو الكي بأجهزة التردد الحراري أو الميكروويف، وذلك تحت توجيه أجهزة الأشعة الحديثة. حيث استقبلت الوحده العديد من الحالات منذ تشغيلها من عام مضي، مؤكداً أن الجامعة تضع ضمن أولوياتها تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبناء الصعيد، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات التشخيص والعلاج.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية أن وحدة الأشعة التداخلية والقسطرة تضم تجهيزات وإمكانيات متقدمة، إلى جانب كوادر طبية مؤهلة تقدم خدمات علاجية متميزة، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وتقديم رعاية صحية متكاملة.

وأضاف الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إن وحدة الأشعة التداخلية تعالج مجموعة متنوعة من الحالات، من بينها أورام الكبد، والرحم، والكلى، وأورام العظام الحميدة، بالإضافة إلى تضخم الطحال النشط وتضخم البروستاتا الحميد، باستخدام تقنيات القسطرة التداخلية التي تقلل من الألم وفترة النقاهة مقارنة بالأساليب الجراحية.

وأضاف الدكتور محمد زاكي، رئيس قسم الأشعة، أن العلاج يتم عبر توجيه القسطرة بدقة إلى الشرايين المغذية للورم باستخدام أجهزة الأشعة، ليُحقن الورم بالعلاج الكيميائي، ثم تُغلق تلك الشرايين، كما تشمل التقنيات المستخدمة كي الأورام بأجهزة التردد الحراري أو الميكروويف، بما يحقق نتائج فعالة وآمنة للمرضى.

وأوضح الدكتور محمد عزالدين، مدير وحدة الأشعة التداخلية، أن خدمة العلاج بالأشعة التداخلية تقدم من خلال فريق متخصص وبتجهيزات عالية المستوى، حيث تضم الوحده عدد من الاجهزه المتقدمة كجهاز القسطره ، جهاز سي ارم محوري أجهزة الأشعه التلفزيونية وجهاز تردد حراري لتقديم خدمات طبية متقدمة وذات جودة عالية وتُعد هذه الخدمه خياراً مثالياً للمرضى الذين لا يمكنهم الخضوع للجراحات التقليدية، مما يقلل من المضاعفات ويُحسن من فرص الشفاء.

ويضم فريق العمل داخل الوحدة نخبة متميزة من الأطباء وهم الدكتور ممتاز ثابت، الدكتور محمد عزالدين، الدكتور وليد عربي، الدكتور أحمد السمان، الدكتور محمد عبدالغني، الدكتور عبدالرحمن فوده، الدكتور مصطفى أبو المكارم، والدكتور محمد أسامة.