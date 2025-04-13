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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بقرية أم دومة.. كلية الآثار بجامعة سوهاج تنظم زيارة ميدانية للطلاب لمصنع الفخار

طلاب جامعة سوهاج
طلاب جامعة سوهاج
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نظمت كلية الآثار بجامعة سوهاج زيارة ميدانية لطلاب المستوي الثاني بقسم ترميم الآثار، وذلك لمصنع فخار بقرية أم دومه مركز طما، حيث تأتي تلك الزيارة كجزء من المنهج العملي للطلبة، بهدف ربطهم بالتراث المصري القديم وتطوير مهاراتهم الفنية.

وأشار الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة إلى اهمية تنظيم هذه الزيارات للطلاب للتعرف على الحرف التراثية وفنونها المختلفة وتعلمها، وذلك في إطار تعزيز الهوية ولدعم فكر ريادة الأعمال، موضحاً ان قرية ام دومة أول قرية نموذجية بسوهاج ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري.

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه خلال الزيارة اطلع الطلاب على التقنيات التراثية المستخدمة في تشكيل وحرق الفخار، ومراحله المختلفة بدءًا من إعداد الطين حتى الجفاف، و تقنيات الحرق التقليدية وأنواع الأفران المستخدمة، الي جانب التدريب العملي على استخدام عجلة الفخار، حيث قام الطلاب بتجربة التشكيل بأنفسهم تحت إرشاد الحرفيين المختصين.  

وأوضح الدكتور فهيم حجازي عميد الكلية  
ان الزيارة  جاءت في إطار التدريب العملي لمادة "تقنيات الفخار والخزف الأثري" 
والجانب النظري بالواقع العملي، مما يعزز فهم الطلاب للمادة ويسهل تطبيق طرق الترميم الدقيقة عليها، وشارك بها ٢٢ طالب وطالبة بالقسم.

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