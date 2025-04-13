الكرملين: الحوار الروسي الأمريكي يسير بشكل جيد جيدا

أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أن الحوار الروسي الأمريكي يسير بشكل جيد جيدا، وأن لقاء بوتين وترامب سيعقد لكن في الوقت المناسب ويجب التحضير له، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

صرّح الرئيس الأمريكي للصحفيين، اليوم، على متن الطائرة الرئاسية قائلاً: "سنرى ما ستؤول إليه الأمور، لكنني أعتقد أن الوضع يسير بشكل جيد".

وأشار إلى أن تطورات هذه القضية من المتوقع أن تُعلن "قريبًا جدًا".

وأضاف: "تأتي لحظة يُطلب فيها من الجميع إثبات الجدارة أو التزام الصمت... وسنرى ما سيحدث، لكن شعوري أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي يصل روسيا

وفي سياق متصل، وصل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيفن ويتكوف، إلى روسيا يوم الجمعة الماضي، في ثالث زيارة له إلى هناك.

وعُقد لقاء مطوّل بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مبنى المكتبة الرئاسية بمدينة سان بطرسبورغ، استمر لأربع ساعات ونصف، حيث تركزت المحادثات حول سبل تسوية الأزمة الأوكرانية.

من جانبها، أوضحت الرئاسة الروسية أن موسكو تأمل في أن تُشكل هذه الزيارة فرصة مناسبة لنقل "الركائز الأساسية للموقف الروسي والمخاوف الجوهرية" إلى الرئيس ترامب.

كما أكد المتحدث باسم الكرملين أن هناك احتمالًا "نظريًا" لإجراء مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب عقب اللقاء.

بدورها، وصفت الإدارة الأمريكية زيارة ويتكوف ولقاءه مع بوتين بأنها "خطوة إضافية نحو التهدئة والتوصل إلى تسوية للأزمة في أوكرانيا".