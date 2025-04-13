مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائبة رقية الهلالي

أعلن مجلس النواب، خلو مقعد النائبة رقية الهلالي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، ووقف المجلس دقيقة حداد وصمت لقراءة الفاتحة ترحما علي النائبة الفقيدة.

جاء إعلان المجلس خلو المقعد البرلماني بعد أن تلا المذيع الداخلي للجلسة كتاب وزير الداخلية الذي يفيد وفاة النائبة، والتي اكدت تسجيل حالة الوفاة بمكتب صحة سوهاج.

والنائبة الراحلة تم انتخابها ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر لمنطقة الجيزة وشمال وجنوب الصعيد، ومن المقرر ان يتم التصعيد ليحل محلها وفقا للقانون الاحتياطي في القائمة ميرفت عبد النعيم محمود عبد النعيم.

وتنص المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة.

ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.