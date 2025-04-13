وزير السياحة الأوغندي يزور إتحاد الغرف السياحية

استقبل الإتحاد المصري للغرف السياحية توم بوتيم وزير السياحة والحياة البرية والآثار بجمهورية أوغندا والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية لمصر.

وقد شارك في اللقاء عن الاتحاد هالة الخطيب المدير التنفيذى للإتحاد وهيثم عرفة عضو مجلس ادارة غرفة الشركات السياحية وعن غرفة الفنادق الأستاذ تامر عريان عضو الجمعية العمومية للإتحاد، كما حضر اللقاء محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وعدد من مسؤولي الهيئة.

المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية يرحب بالوزير الأوغندي

وفي مستهل اللقاء قامت المدير التنفيذى للإتحاد بالترحيب بالوزير الأوغندي والوفد المرافق نيابة عن حسام الشاعر رئيس مجلس الإدارة ثم قدمت عرض مختصر عن دور الإتحاد وأوجه مساندته لجهود الدولة في تنشيط السياحة وتمثيل القطاع ومعاونته في التصدي لأي تحديات تواجهه ، واستعرضت الخطيب دور الإتحاد المحوري في التنسيق فيما بين الغرف السياحية ووزارة السياحة والآثار والوزارات الأخرى فيما يخص الأنشطة المختلفة ومنها التعليم والتأهيل والتدريب بهدف توفير العمالة المدربة اللازمة لسد احتياجات القطاع من الموارد البشرية وكذا دور الإتحاد في دراسة وابداء الرأي في التشريعات المنظمة للعمل السياحي بمصر بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة المصرية والقطاع السياحي الخاص ، هذا إلى جانب قيام الاتحاد بعمل الدراسات المتخصصة وتلك المقارنة بين المقصد السياحي المصري والمقاصد المنافسة لمعاونة متخذي القرار بالقطاع ، وأكدت هالة الخطيب على ترحيب الإتحاد بالتعاون مع الجانب الأوغندي في ظل العلاقات الثنائية المشتركة التي تربط البلدين.

وأشار الوزير الأوغندي في كلمته إلى تطلعه للاستفادة من تجربة الإتحاد والغرف في تمثيل القطاع السياحي الخاص بمصر كما أشار الى الفرص الاستثمارية المتاحة بأوغندا معربا عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في مجال السياحة ونقل الخبرات المصرية في مجال الترويج للمقصد السياحي المصري وكذا جذب الاستثمارات كما دعى الحضور لزيارة جمهورية أوغندا وحضور ورشة عمل مشتركة تتناول وضع أطر للتعاون السياحي المشترك بين الدولتين.