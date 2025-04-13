الاحتلال يحرم آلاف المسيحيين الفلسطينيين من دخول القدس في أحد الشعانين

حرم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد الموافق 13 إبريل 2025م، آلاف المسيحيين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة للمشاركة في احتفالات أحد الشعانين، الذي يُصادف الأحد الأخير قبل عيد الفصح المجيد، ويحيي ذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس، وذلك في مشهد يعكس استمرار المعاناة والقيود المفروضة على الحريات الدينية.

قداديس محدودة في كنيسة القيامة وسط إجراءات مشددة

أقامت الكنائس المسيحية الشرقية والغربية قداديس أحد الشعانين في كنيسة القيامة بالبلدة القديمة في القدس، بحضور عدد محدود من المصلين، غالبيتهم من سكان القدس وفلسطينيي الداخل. وقد ترأس القداديس بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس، ثيوفيلوس الثالث، وبطريرك القدس للاتين، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بمشاركة عدد من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات.

تصاريح محدودة وإجراءات تعجيزية على الحواجز

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة على مداخل البلدة القديمة وحواجز القدس، مانعة الفلسطينيين من العبور دون تصاريح خاصة، تُصدر بعد “فحص أمني” يُشترط فيه تحميل تطبيق إلكتروني، وغالبًا ما تُقابل الطلبات بالرفض. ووفق الأب إبراهيم فلتس، نائب الرئيس العام لحراسة الأرض المقدسة، فقد أصدرت سلطات الاحتلال فقط 6 آلاف تصريح من أصل نحو 50 ألف مسيحي في الضفة.

الكنائس ترفع الصلاة من أجل السلام… والاحتفالات تغيب

وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر، ألغت الكنائس كافة مظاهر الاحتفال بعيد الشعانين، مكتفية بالصلوات والقداديس. ورغم القيود، من المقرر أن تُقام مسيرة شعانين تقليدية بعد ظهر اليوم تنطلق من كنيسة “بيت فاجي” إلى كنيسة القديسة حنّة داخل أسوار البلدة القديمة، ويترأسها البطريرك بيتسابالا.

شعائر في مدن الضفة وأمل في غزة وسط الرماد

وأُقيمت صلوات أحد الشعانين في كنائس مدن الضفة الغربية، مثل بيت لحم ورام الله وأريحا ونابلس وجنين، فيما شهدت غزة إقامة قداديس رغم الظروف الصعبة، في كل من كنيسة العائلة المقدسة للاتين وكنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس، وسط صمود روحي لشعب يتوق للحرية والخلاص.