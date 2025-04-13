"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ينظم معرضًا لمنتجات ذوي الهمم بالفيوم

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، معرضًا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة في نادي ضباط القوات المسلحة بمحافظة الفيوم، خلال الفترة من 10 حتى 12 إبريل الجاري.

معرض منتجات ذوي الإعاقة بالفيوم

جاء المعرض بحضور اللواء محمد أحمد منصور مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والعميد ا.ح" شريف محمد عامر"، المستشار العسكري لمحافظة الفيوم، والدكتورة شيرين فتحي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، والدكتورة نشوى حسين رئيس مجلس إدارة نادي متحدي الإعاقة بالفيوم، ومن جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محمد شوقي منسق عام المعرض بالمجلس، ومحمد سري المسئول الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

منتجات مُصنعة بواسطة أيدي ذوي الهمم

شارك في المعرض 25 عارض من ذوي الإعاقات المختلفة، تم إشراكهم من خلال التعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، وكذلك جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة بالمحافظة، وضم المعرض عدد من المنتجات المُصنعة بواسطة أيدي الأشخاص ذوي الإعاقة، منها الملابس والسجاد البدوي، والمشغولات اليدوية كالاكسسوارات والمفروشات، والتريكو التي تعكس ثقافة هذه المحافظة.

تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا

في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن المجلس مستمر في تنفيذ خطة المعارض التي تم وضعها بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري في توقيتاتها المحددة على مستوى عدد كبير من المحافظات، التي تشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، أو تلك التي يتردد عليها المواطنين كزوار لها في المواسم المختلفة كالمحافظات الساحلية، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة إقتصاديًا.

معارض على مستوى الأقاليم والمحافظات المختلفة

وأشارت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس تمكن من تحقيق اللامركزية في التوزيع الجغرافي لتنفيذ المعارض على مستوى الأقاليم والمحافظات المختلفة، وزيادة فرص الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع فكرة العمل الحر وريادة الأعمال، وتمكينهم من العيش باستقلالية.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري، وضعا خطة لتنفيذ 16 معرض على مدار عام 2025 في عدد من المحافظات، منهم 8 معارض في نطاق إقليم القاهرة الكبرى، و8 آخرين في عدد من المحافظات الأخرى، التي تشهد إقبالّا جماهيريًا كبيرًا في الفترات المختلفة، ويُعد العام الحالي العام الثالث على التوالي الذي يتم تنظيم فيه معارض لمنتجات للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري.