في فجر أحد الشعانين غزة تبحث عن من "يخلصها"

قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في غزة ليلة ذكرى دخول المسيح إلى أورشليم.

ففي ليلة أحد الشعانين، التي يسترجع فيها المسيحيون ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، حيث استقبله الناس بأغصان النخيل وهم يهتفون: “هوشعنا، مبارك الآتي باسم الرب”، شهدت مدينة غزة واحدة من أكثر الليالي ألمًا ومعاناة.



صلوات تحت القصف

ففي الوقت الذي تُقام فيه الصلوات ويُرفع فيه الدعاء للخلاص، أصدر الاحتلال الإسرائيلي أمرًا بإخلاء مستشفى المعمداني التابع للكنيسة وهو المستشفى شبه الوحيد الذي لا يزال يقدم خدمات طبية في المدينة المنكوبة. لم تمضِ سوى دقائق معدودة بين أمر الإخلاء والقصف، حيث تم استهداف مبنى العمليات الجراحية ووحدة الأكسجين، مما أسفر عن أضرار بالغة وخروج أجزاء كبيرة من المستشفى عن الخدمة.

“هوشعنا”… صرخة الماضي تصدح في حاضر غزة

“هوشعنا” التي تعني بالعبرية “خلصنا”، لم تعد فقط هتافًا طقسيًا في ذكرى أحد الشعانين، بل باتت صرخة حقيقية تنطلق من قلب غزة، التي باتت تبحث عن مَن يخلصها من ويلات الحصار والحرب والدمار المتواصل. في فجر الأحد، وبين سعف النخيل في الكنائس وصور الدم والأنين في المستشفيات، اتسعت الفجوة بين روحانية المناسبة وفداحة الواقع.

وتُظهر الصورة الملتقطة من مستشفى المعمداني لحظات ما بعد القصف، حيث عمّ الظلام والفوضى، في مشهد يعكس المعاناة التي تعيشها المدينة حتى في أكثر اللحظات قدسية وخصوصية.