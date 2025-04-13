ثلاثة شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمدينة دير البلح

استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الأحد/، نقلا عن مصادر طبية - باستشهاد الفلسطينيين الثلاثة، وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال مبنى في دير البلح.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر حتى الان عن استشهاد 50،933 شخصا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116،450 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.