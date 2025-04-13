الوزير: طرح وحدات صناعية شاغرة كاملة المرافق بجميع المحافظات مايو المقبل

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، لقاءًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان.

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.



تنفيذ المناطق الصناعية

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظتى الاقصر وأسوان، حيث تضم محافظة أسوان 5 مناطق صناعية بإجمالى مساحة 8011 فدان، تشتمل على المنطقة الصناعية بوادي العلاقي والمقامة على مساحة 222.6 فدان، والمنطقة الصناعية بوادي هلال السباعية والمقامة على مساحة 5115 فدان والمنطقة الصناعية بأسوان الجديدة والمقامة على مساحة 2561 فدان والمنطقة الصناعية بمدينة توشكى الجديدة والمقامة على مساحة 56 فدان بالاضافة الى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة على مساحة 56 فدان بداخلها (المجمع الصناعي) المقام على مساحة 18 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.

لقاءات دورية بالمستثمرين

وخلال الاجتماع وجه الوزير مسؤولى وممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة عقد لقاءات دورية وجلسات نقاشية مع مسؤولي كلا من محافظتى اسوان والاقصر والجهات المختصة بهدف متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات وزارة الصناعة الرامية الى تحقيق تنمية صناعية مستدامة بالمحافظة وبحث كافة المعوقات التى تواجة المستثمرين الصناعين على ارض الواقع وتعريفهم بالحوافز الاستثمارية لتشجيعهم والوقوف على معدلات الانجاز فى المشروعات الجاري تنفيذها من خلال وزارة النقل (الطرق-القطار السريع- الموانى الجافة –المناطق اللوجستية ) والتى تساهم بشكل فعال فى تطوير وتنمية الصعيد بما يليق من مقوماته الهائلة مشددا على أهمية تعزير الحوار الجاد بين الوزارة والمستثمريين الصناعيين للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، ما ينعكس ايجابيًا على امكانية موائمة متطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع والوحدات والورش الصغيرة في الطروحات الجديدة القادمة.

تنمية الصعيد



كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى توجه الدولة نحو تنمية محافظات الصعيد، والتى تحظى باهتمام كبير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، انطلاقا من تأكيده بأن الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطنى فى هذه المرحلة، التى تشهد انطلاق إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة، معلنًا أن محافظتى الاقصر وأسوان ستكونا أُولى محافظات الصعيد التى ستشهد جولات ميدانية تفقدية لبحث متطلبات مستثمريها وحل التحديات التى تواجههم وذلك ضمن سلسلة من الجولات المقرر القيام بها دوريا لكافة محافظات مصر خلال الفترة القادمة وذلك لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بصعيد مصر الصناعية.

وكشف الوزير انه من المقرر الاعلان عن طرح عدد من الوحدات الصناعية الشاغرة جاهزة وكاملة المرافق بمحافظتي الاقصر وأسوان وباقى محافظات مصر في الأول من مايو القادم احتفالا بعيد العمال موجها هيئة التنمية الصناعية بتكرار التنويه على المنشآت الصناعية التي حصلت على رخص تشغيل ولم تبدأ الإنتاج متجاوزةً المدة الزمنية المقررة من الهيئة بضرورة بدء التشغيل في أقرب وقت، لتجنب قيام الهيئة في اتخاذ إجراءات سحب الاراضى وكذا التأكيد على تطبيق اجراءات رادعة على تسقيع الاراضى الصناعية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستسهم في إفساح المجال للمستثمرين الجادين والحفاظ على سير العمل في المناطق الصناعية بطريقة رسمية وعدم تحولها بمرور الوقت لمناطق عشوائية.

وتطرق الاجتماع للموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة الأقصر حيث تضم المحافظة 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 1769 فدان تشتمل على المنطقة الصناعية بالبغدادي والمقامة على مساحة 310 فدان والتى تم البناء بداخله المجمع الصناعى على مساحة 50 فدان، والمنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة والمقامة على مساحة 359 فدان، والمنطقة الصناعية بأرمنت والمقامة على مساحة 1100 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.

لقاء محافظي الأقصر وأسوان



ثم التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية مع مستثمري محافظتى الاقصر وأسوان حيث تم استعراض عدد من متطلبات مستثمرى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة (المجمع الصناعي بالجنينه والشباك) أهمها رغبتهم فى التملك لوحداتهم وقد وجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة انهاء مطالبهم المشروعة والمضى قدما مع المستثمريين فى الاجراءات المالية والقانونية لتمليكهم وحداتهم لا سيما وأن ذلك يتماشى مع ما وعد به فخامة رئيس الجمهورية عند افتتاحه للمجمع بأن الجنينة والشباك كهدية سيادته لأهالينا بمنطقة نصر النوبة .

كما أستجاب الوزير لمطالب مستثمرى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة بإنشاء أجهزة خدمية داخل المنطقة الصناعية وتتضمن دورات مياه وكافتيريا، حيث وجه الوزير الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية بمعاينة المنطقة واطلاق اشارة البدء فى اقامة المباني الخدمية بالتنسيق مع المحافظة ومستثمرى المجمع.

وضمن سلسلة المطالب التى أستجاب لها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لمستثمرى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة وبالتنسيق بين وزارة الصناعة ومحافظة أسوان، بحث امكانية انشاء منافذ تسويقية لمصانع المجمع بهدف التوسع فى فتح قنوات توزيع جديدة لمنتجات مصانعهم مؤكدا أن محافظة أسوان تحظى بأولوية كبيرة على خارطة التنمية للدولة لكونها تتمتع بمقومات واعدة فى قطاعات كثيرة.

كما أستعرض اللقاء مطالب عدد من مستثمرى منطقى العلاقى الصناعية بأسوان والمتضمنة تكثيف الجهود الأمنية بالمنطقة الصناعية والطرق المؤدية لها والمحاجر المحيطة وقد أعرب الوزير عن استعدادة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف التواجد الأمني وتوفير بيئة أمنه للاستثمار الصناعى بالمحافظة.

وفى السياق ذاته، اكد الوزير لمستثمري مجمع الجنينة والشباك باسوان بدراسة اتخاذ الاجراءات البيئية اللازمة لحماية المنطقة من الاضرار الناجمة عن قربها من المحاجر من خلال التنسيق مع الشركة المصرية للتعدين ووزارة البيئة لافتا ان الاجراءات التى سيتم اتخاذها ستكون على نفقة الدولة ذلك الى جانب استجابته الفورية لوضع لافتات ارشادية وتوضيحية على مداخل المنطقة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

مطالب المستثمرين



كما ناقش اللقاء مطلب أعضاء جمعية مستثمري أسوان بتخصص مساحة اراضي صناعية لاستثمار بها كمطور صناعي طبقا للاجراءات المعمول بها فى هذا الشأن وقد وجه لوزير بضرورة اتخاذ المسارات القانونية المتبعة فى هذا الشأن من خلال تاسيس الجمعية لشركة تطويرصناعي والتقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية للتعاقد كمطور صناعي ووعد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمساندة الجمعية في سرعة انهاء الاجراءات وذلك فى اطار الحرص على حوكمة كافة الاجراءات المتعلقة بالانشطة الصناعية وحفظ حق المطور الصناعى والدولة والمستثمر النهائى.

وعرض حسام ابراهيم، صاحب مصنع الرباط للرخام والجرانيت بمحافظة أسوان طلبه بمضاعفة القدرات الكهربائية لمصنعه لتتناسب مع توسعات نشاطه وقد قام الوزير بتلبية طلبه من خلال توجيه المسؤولين بوزارتي الصناعة والكهرباء بالقيام بمعاينة مصنعة وتحديد المقايسات الفنية اللازمة لتركيت المحول والكابلات الكهربائية لمصنعة فى مدة أقصاها شهر.وكذا تم الموافقة على تلبية طلب السيد /اسماعيل مصطفى على احد مستثمري محافظة أسوان من العاملين فى مجال المنسوجات اليدوية لتقنين أوضاعة بعد قيامة بالبناء على مساحة أكبر من المخصصه له بما لا يؤثر على نشاطة او الارض المجاورة له.