إحالة مدير إدارة المحلات بحي مصر الجديدة للجنايات بتهمة الرشوة

قررت جهات التحقيق إحالة مدير إدارة المحلات بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة، بتهمة استغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص لمحكمة الجنايات.

استغلال وظيفته

كانت الأجهزة الأمنية القت القبض علي مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة، وذلك لاستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.