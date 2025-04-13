فتاة تتهم مسنا بالتحرش داخل ميني باص.. والمتهم: "نظري ضعيف ولم أقصد"

استمعت جهات التحقيق لأقوال مسن متهم بالتحرش بفتاة داخل إحدى وسائل المواصلات العامة بالقاهرة.

اعترفات المتهم

وقال المتهم: إن نظره ضعيف والميني باص الذي كان يستقله مظلم ولم يري شيئا وأثناء اعطائه الاجرة للسائق لامس الفتاة دون قصد ودون أن يري".

وأوضح المتهم انه لم يكن يقصد ملامستها أو التحرش بها وطالب بأن ينظروا إليه والي كبر سنه مقدما اعتذاره للفتاة عما بدر منه.

محضر ضد مسن تحرش بفتاه في الوايلي

وكانت فتاة قد تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة الوايلي تتهم فيه رجلًا مسنًا بالتحرش بها خلال عودتها إلى المنزل برفقة والدتها، إذ فوجئت به يلمسها بطريقة غير لائقة، لتمسك بيده وتواجهه أمام الركاب.

وقالت المجني عليها في محضر الشرطة: إنها كانت تجلس في المقعد الأمامي بجوار والدتها، عندما شعرت بشيء يحتك بها، لتكتشف أن الرجل يمد يده بشكل غير مقبول، وأضافت: مسكت إيده ولفيت عليه، وبدأت أزعق، وفجأة قال نزلوني نزلوني.

وأوضحت الفتاة أن بعض الركاب تجاهلوا الموقف، فيما وقفت إحدى الراكبات بجانبها وساندتها، وحاول المتهم استعطاف الحضور بادعاء البكاء، ثم تمكن من مغادرة السيارة قبل وصول الشرطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.